Trinet Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Trinet Group hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trinet Group 0,890 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Trinet Group 1,23 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,24 Milliarden USD umgesetzt worden.

