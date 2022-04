Trinity Biotech gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Trinity Biotech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.04.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,064 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Trinity Biotech ein EPS von 0,359 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 40,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,344 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Trinity Biotech ein EPS von 0,749 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,85 Prozent auf 92,97 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 102,00 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,460 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 97,44 Millionen USD erwartet.

Redaktion finanzen.at