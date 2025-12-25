|
Trinity Biotech: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Trinity Biotech präsentierte am 23.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.
Trinity Biotech hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,710 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trinity Biotech in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 30,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,0 Millionen USD im Vergleich zu 15,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
