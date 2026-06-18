Trinity Biotech verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Trinity Biotech hat am 16.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,23 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 10,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at