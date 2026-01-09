Trinity Biotech: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Trinity Biotech ließ sich am 07.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Trinity Biotech die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 USD gegenüber -0,460 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,94 Prozent zurück. Hier wurden 14,3 Millionen USD gegenüber 15,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at