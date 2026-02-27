Trinity Capital: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Trinity Capital gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Trinity Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,740 USD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 37,36 Prozent auf 50,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 80,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,96 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,10 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Trinity Capital im vergangenen Geschäftsjahr 232,25 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trinity Capital 228,43 Millionen USD umsetzen können.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,08 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 290,47 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at