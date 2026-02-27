27.02.2026 06:31:29

Trinity Capital: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Trinity Capital gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Trinity Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,740 USD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 37,36 Prozent auf 50,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 80,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,96 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,10 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Trinity Capital im vergangenen Geschäftsjahr 232,25 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trinity Capital 228,43 Millionen USD umsetzen können.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,08 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 290,47 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:40 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12:40 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen