Trinity Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Trinity Capital hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Trinity Capital im vergangenen Quartal 87,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trinity Capital 61,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at