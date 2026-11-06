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06.11.2026 06:31:28
Trinity Capital gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Trinity Capital gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 92,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 64,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Trinity Capital einen Umsatz von 56,5 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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