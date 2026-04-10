Trinity Capital Aktie

WKN DE: A2QNNR / ISIN: US8964423086

10.04.2026 14:38:47

Trinity Capital Secures Around $395 Mln Of New Commitments, $306 Mln In Funded Investments In Q1

(RTTNews) - Trinity Capital Inc. (TRIN), an alternative asset manager, Friday announced that it has originated around $395 million of new commitments and funded $306 million of total investments in the first quarter.

Investments funded totaled around $306 million, comprising of $236 million in secured loans, $54 million in equipment financings and $16 million in warrant and equity investments.

The Company funded approximately $176 million to 10 new portfolio companies, $129 million to 20 existing portfolio companies and $1 million to multi-sector holdings. Trinity Capital originated approximately $395 million of new commitments, comprising of $304 million in secured loans, $75 million in equipment financings and $16 million in equity investments.

Proceeds received from repayments and exits of the Company's investments totaled approximately $238 million, including $109 million from early debt repayments, $69 million from scheduled/amortizing debt payments, $52 million from investments sold to multi-sector holdings and $8 million from warrant and equity exits.

The company said that it will release its financial results for fiscal 2026 on May 6.

In pre-market activity, TRIN shares were trading at $15.10, up 0.07% on the Nasdaq.

Trinity Capital Inc Registered Shs 12,86 0,08% Trinity Capital Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

