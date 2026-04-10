Trinity Capital Aktie
WKN DE: A2QNNR / ISIN: US8964423086
10.04.2026 14:38:47
Trinity Capital Secures Around $395 Mln Of New Commitments, $306 Mln In Funded Investments In Q1
(RTTNews) - Trinity Capital Inc. (TRIN), an alternative asset manager, Friday announced that it has originated around $395 million of new commitments and funded $306 million of total investments in the first quarter.
Investments funded totaled around $306 million, comprising of $236 million in secured loans, $54 million in equipment financings and $16 million in warrant and equity investments.
The Company funded approximately $176 million to 10 new portfolio companies, $129 million to 20 existing portfolio companies and $1 million to multi-sector holdings. Trinity Capital originated approximately $395 million of new commitments, comprising of $304 million in secured loans, $75 million in equipment financings and $16 million in equity investments.
Proceeds received from repayments and exits of the Company's investments totaled approximately $238 million, including $109 million from early debt repayments, $69 million from scheduled/amortizing debt payments, $52 million from investments sold to multi-sector holdings and $8 million from warrant and equity exits.
The company said that it will release its financial results for fiscal 2026 on May 6.
In pre-market activity, TRIN shares were trading at $15.10, up 0.07% on the Nasdaq.
|
