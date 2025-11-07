Trinity Capital verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Trinity Capital präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 USD. Im Vorjahresviertel hatte Trinity Capital 0,430 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Trinity Capital im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 56,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 48,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at