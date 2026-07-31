Trinity Industrial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Trinity Industrial hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,97 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Trinity Industrial ein EPS von 28,69 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 9,02 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,88 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at