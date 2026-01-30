Trinity Industrial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Trinity Industrial präsentierte in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 43,08 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 59,79 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,33 Prozent auf 9,01 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Trinity Industrial 10,04 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at