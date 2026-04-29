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29.04.2026 06:31:29
Trinity Industrial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Trinity Industrial gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 53,65 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 42,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,03 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 12,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 166,71 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Trinity Industrial 149,22 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,12 Prozent zurück. Hier wurden 38,96 Milliarden JPY gegenüber 40,22 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
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