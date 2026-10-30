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30.10.2026 06:31:28
Trinity Industrial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Trinity Industrial hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 25,82 JPY. Im letzten Jahr hatte Trinity Industrial einen Gewinn von 41,29 JPY je Aktie eingefahren.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,79 Prozent auf 9,87 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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