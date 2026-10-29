Trinity Industries Aktie
WKN: 856427 / ISIN: US8965221091
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29.10.2026 12:01:52
Trinity Industries Profit Falls In Q3
(RTTNews) - Trinity Industries (TRN) revealed earnings for third quarter that Dropped, from last year
The company's earnings totaled $17.6 million, or $0.22 per share. This compares with $30.3 million, or $0.37 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 17.8% to $535.1 million from $454.1 million last year.
Trinity Industries earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $17.6 Mln. vs. $30.3 Mln. last year. -EPS: $0.22 vs. $0.37 last year. -Revenue: $535.1 Mln vs. $454.1 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.20 To $ 2.40
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