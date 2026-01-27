Trinity Aktie
WKN DE: A0YDBV / ISIN: BMG906241002
|
27.01.2026 20:12:14
Trinity Street Sells $22 Million of Axalta Coating Systems Stock
On Jan. 22, 2026, Trinity Street Asset Management LLP disclosed in an SEC filing that it sold out its entire stake in Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA), an estimated $22.1 million transaction based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated Jan. 22, 2026, Trinity Street Asset Management LLP liquidated its entire holding of 770,919 shares in Axalta Coating Systems. The estimated transaction value was $22.06 million based on the average share price during the quarter. The net position change, reflecting both trading and price movement, was also $22.06 million.Axalta Coating Systems is a global leader in specialty coatings, serving diverse end markets across automotive and industrial sectors. The company leverages a broad product portfolio and established customer relationships to drive recurring revenue streams. Its scale, technological expertise, and global reach underpin its competitive position in the specialty chemicals industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trinity Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Trinity Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Axalta Coating Systems Ltd
|28,40
|2,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed lässt Leitzins unverändert: ATX: Kaum verändert in den Feierabend -- DAX zur Wochenmitte letztlich leichter --US-Börsen gehen wenig bewegt aus dem Handel -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX tendierte seitwärts. Am deutschen Aktienmarkt waren unterdessen Verluste zu sehen. An der Wall Street verlief der Handel in ruhigen Bahnen. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.