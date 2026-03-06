Trinity Watthana: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Trinity Watthana hat am 04.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,27 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trinity Watthana -0,030 THB je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Trinity Watthana im vergangenen Quartal 120,0 Millionen THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 31,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trinity Watthana 174,9 Millionen THB umsetzen können.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 13,32 Prozent auf 567,34 Millionen THB. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 491,78 Millionen THB gelegen.

Redaktion finanzen.at