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30.10.2026 17:09:38
Trinkwasser in Berlin wird etwas teurer
BERLIN (dpa-AFX) - Berlinerinnen und Berliner müssen ab kommendem Jahr etwas mehr für ihr Trinkwasser zahlen. Ein Kubikmeter (1.000 Liter) kostet vom 1. Januar 2027 an 1,87 Euro - und damit rund sechs Cent mehr als bislang, wie die Berliner Wasserbetriebe nach einem Beschluss des Aufsichtsrats mitteilten.
Der Preis für einen Kubikmeter Schmutzwasser steigt demnach um rund fünf Cent auf 2,204 Euro. "Für eine Person mit einem täglichen Wasserverbrauch von 113 Litern bedeutet dies monatliche Mehrkosten von 36 Cent."
Den Angaben zufolge liegen die Berliner Wasserbetriebe im Vergleich der 30 größten Städte Deutschlands nach Frankfurt am Main damit weiter auf dem 2. Platz der günstigsten Wasserversorger und Abwasserentsorger. Die Justizverwaltung muss den steigenden Gebühren noch zustimmen./wim/DP/zb
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