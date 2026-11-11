Trinseo legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Trinseo stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Trinseo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 778,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 743,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at