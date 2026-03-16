Trinseo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Trinseo lud am 13.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7,00 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,330 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 662,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 821,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 15,240 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -9,860 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,32 Prozent auf 2,97 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at