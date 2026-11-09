09.11.2026 14:13:33

Trinseo PLC Q3 Loss Narrows

(RTTNews) - Trinseo PLC (TSEOF) reported Loss for third quarter of -$49.1 million

The company's earnings totaled -$49.1 million, or -$1.34 per share. This compares with -$109.7 million, or -$3.05 per share, last year.

Excluding items, Trinseo PLC reported adjusted earnings of -$1.8 million or -$0.05 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.8% to $778.7 million from $743.2 million last year.

Trinseo PLC earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$49.1 Mln. vs. -$109.7 Mln. last year. -EPS: -$1.34 vs. -$3.05 last year. -Revenue: $778.7 Mln vs. $743.2 Mln last year.

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