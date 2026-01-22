|
Trio Petroleum präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Trio Petroleum veröffentlichte am 20.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 USD gegenüber -0,520 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Das vergangene Quartal hat Trio Petroleum mit einem Umsatz von insgesamt 0,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 112,50 Prozent gesteigert.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,800 USD. Im Vorjahr waren -4,320 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 90,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,21 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 0,40 Millionen USD ausgewiesen.
