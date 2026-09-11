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11.09.2026 06:31:28
Trio Petroleum präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Trio Petroleum hat am 09.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,39 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Trio Petroleum ein EPS von -1,530 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Trio Petroleum im vergangenen Quartal 0,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 84,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trio Petroleum 0,2 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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