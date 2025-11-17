|
Trio-Tech International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Trio-Tech International hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trio-Tech International -0,060 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Trio-Tech International im vergangenen Quartal 15,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 58,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trio-Tech International 9,8 Millionen USD umsetzen können.
