Trio-Tech International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Trio-Tech International hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trio-Tech International -0,060 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Trio-Tech International im vergangenen Quartal 15,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 58,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trio-Tech International 9,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at