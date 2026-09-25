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25.09.2026 06:31:28
Trio-Tech International stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Trio-Tech International hat sich am 24.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trio-Tech International ein Ergebnis je Aktie von 0,020 USD vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 14,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,7 Millionen USD umgesetzt.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 71,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 62,60 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 36,47 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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