Triochem Products: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Triochem Products hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 339,83 INR. Im Vorjahresviertel waren -18,440 INR je Aktie erzielt worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 325,34 INR. Im Vorjahr hatte Triochem Products -16,330 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at