Triochem Products: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Triochem Products hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 7,86 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Triochem Products -1,490 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at