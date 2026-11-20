Triona Registered hat am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,690 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 61,9 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 57,8 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at