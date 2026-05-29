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29.05.2026 06:31:29
Triona Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Triona Registered ließ sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Triona Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Triona Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,24 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,960 SEK je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69,1 Millionen SEK – ein Plus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Triona Registered 64,4 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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