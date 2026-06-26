Trip Com Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Trip Com Group hat am 25.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,14 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,51 HKD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 18,29 Milliarden HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trip Com Group 14,79 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at