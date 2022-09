Trip Com Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Trip Com Group hat am 22.09.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2022 endete.

Trip Com Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,344 HKD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 37,32 Prozent auf 4,45 Milliarden HKD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,09 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,173 HKD geschätzt. Der Umsatz war auf 4,17 Milliarden HKD geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at