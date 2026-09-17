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17.09.2026 06:31:29
Trip Com Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Trip Com Group hat am 16.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,48 HKD. Im Vorjahresquartal waren 7,52 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 18,03 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,02 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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