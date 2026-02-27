Trip Com Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Trip Com Group hat am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 6,70 HKD. Im letzten Jahr hatte Trip Com Group einen Gewinn von 3,34 HKD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 16,89 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,78 Milliarden HKD umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 51,70 HKD eingefahren. Im Vorjahr waren 26,87 HKD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 57,78 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 67,68 Milliarden HKD ausgewiesen.

