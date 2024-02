Trip Com Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Trip Com Group hat am 22.02.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,00 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,760 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 10,33 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 105,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,03 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2,23 CNY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 10,22 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 16,92 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 44,37 Milliarden CNY belaufen.

