Trip Com Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Trip Com Group hat am 18.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 31,26 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 10,81 HKD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 20,04 Milliarden HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trip Com Group 17,27 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at