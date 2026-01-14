Trip.com Group Shares Slide 17% Over Antitrust Investigation Notice

(RTTNews) - Trip.com Group Limited (TCOM) stock fell sharply on Wednesday, down 17.36 percent, or $13.14, trading at $62.54, after the company disclosed it has received a notice of investigation from China's State Administration for Market Regulations.

Trip.com Group opened at $78.12, compared with a previous close of $75.68 on the Nasdaq. Shares traded in a range between $61.40 and $64.84 during the session. The stock was last recorded with a bid price of $61.69 and an ask price of $71.80. Trading volume surged to about 26.0 million shares, well above the average volume of roughly 1.6 million.

The company's 52-week trading range stands at $51.35 to $78.99.