Trip Com Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Trip Com Group hat am 22.09.2022 die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,310 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,13 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 4,01 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 31,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,89 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,149 CNY sowie einem Umsatz von 3,58 Milliarden CNY gerechnet.

