Trip Com Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Trip Com Group hat am 16.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Trip Com Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,57 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,960 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Trip Com Group mit einem Umsatz von insgesamt 2,30 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 12,13 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at