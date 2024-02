Trip Com Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Trip Com Group hat am 22.02.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,35 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,861 HKD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 11,23 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,70 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 2,44 HKD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 11,15 Milliarden HKD gesehen hatten.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 18,43 HKD je Aktie sowie einen Umsatz von 48,43 Milliarden HKD festgelegt.

