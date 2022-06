Trip Com Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Trip Com Group stellte am 28.06.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,070 HKD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,410 HKD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,67 Prozent auf 4,82 Milliarden HKD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,95 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Verlust je Aktie von 0,630 HKD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 4,69 Milliarden HKD erwartet.

Redaktion finanzen.at