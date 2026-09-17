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17.09.2026 06:31:29
Trip Com Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Trip Com Group gab am 16.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Trip Com Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 SGD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 SGD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trip Com Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,95 Milliarden SGD im Vergleich zu 2,67 Milliarden SGD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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