Trip Com Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Trip Com Group hat sich am 05.09.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 5,11 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Trip Com Group noch ein Gewinn pro Aktie von -0,310 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 11,25 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,01 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Experten hatten einen Gewinn von 3,61 CNY je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 10,77 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at