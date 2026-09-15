tripla legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

tripla äußerte sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 36,42 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte tripla 12,89 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 950,9 Millionen JPY – ein Plus von 59,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem tripla 594,4 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at