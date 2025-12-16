16.12.2025 06:31:29

tripla stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

tripla lud am 15.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 32,88 JPY, nach 26,32 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat tripla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 748,9 Millionen JPY im Vergleich zu 576,5 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 85,34 JPY beziffert, während im Vorjahr 36,20 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,82 Prozent auf 2,57 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

