tripla veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

tripla lud am 15.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 33,06 JPY gegenüber 19,96 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat tripla im vergangenen Quartal 848,8 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte tripla 587,6 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at