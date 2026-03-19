tripla: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

tripla hat am 17.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.01.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 27,35 JPY. Im Vorjahresviertel waren 19,61 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 813,7 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 642,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at