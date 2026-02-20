20.02.2026 06:31:28

Triple Flag Precious Metals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Triple Flag Precious Metals stellte am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Triple Flag Precious Metals 0,280 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 59,77 Prozent auf 165,8 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 103,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,65 CAD gegenüber -0,150 CAD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Triple Flag Precious Metals im vergangenen Geschäftsjahr 543,13 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Triple Flag Precious Metals 368,51 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:48 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:11 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.02.26 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen