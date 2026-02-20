Triple Flag Precious Metals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Triple Flag Precious Metals stellte am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Triple Flag Precious Metals 0,280 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 59,77 Prozent auf 165,8 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 103,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,65 CAD gegenüber -0,150 CAD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Triple Flag Precious Metals im vergangenen Geschäftsjahr 543,13 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Triple Flag Precious Metals 368,51 Millionen CAD umsetzen können.

