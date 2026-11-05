Triple Flag Precious Metals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Triple Flag Precious Metals hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,43 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Triple Flag Precious Metals noch ein Gewinn pro Aktie von 0,410 CAD in den Büchern gestanden.

Triple Flag Precious Metals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 149,4 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 128,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at