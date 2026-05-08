Triple Flag Precious Metals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Triple Flag Precious Metals stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,78 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,330 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 70,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 201,6 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 118,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at