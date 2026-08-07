Triple Flag Precious Metals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Triple Flag Precious Metals veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,05 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Triple Flag Precious Metals 0,390 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 37,29 Prozent auf 178,9 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 130,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at